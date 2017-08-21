Aldatılan koca ve yakınları dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre evli ve bir çocuk annesi kadınla ilişki yaşayan ve kadınla kaçan adam, kaçtığı kadının yakınları tarafından bıçakla öldürüldü. Bir kişinin öldürüldüğü ve kadının da yaralandığı olayla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün Kemalpaşa ilçesi Dereköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde yaşayan Orhan Pala (24), iddiaya göre 40 yaşındaki S.D.'nin eşi 25 yaşındaki S.D. ile aşk yaşamaya başladı. Pala, bir çocuk annesi olan S.D. ile askerden gelir gelmez birlikte kaçtı. Orhan Pala'yı takibe alan kaçan kadının eşi S.D. ve yakınları, Kemalpaşa'nın Nazarköy Mahallesi'nde Pala ve bir çocuk annesi S.D.'yi yakaladı. Kaçan çift ile S.D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.D. ve yakınları Pala'yı defalarca bıçaklarken, genç kadını da bıçakla yaraladı. Olaydan sonra şüpheliler kaçarken, Orhan Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan genç kadın ise durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan S.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Orhan Pala'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olaya karışan S.D.'nin kocası S.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.