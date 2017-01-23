Albayrak; "Uşak’a sosyal ve ekonomik anlamda ortak bir değerde buluşmayı istiyoruz"

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Uşak İl Başkanı Uğur Albayrak yeni yapacakları hizmet binası hakkında bilgiler verdi. Belediye ile ortak çalışacaklarının altını çizen Albayrak "Uşak'a sosyal ve ekonomik değer katabilmek adına ortak bir değerde buluşmayı istiyoruz , Belediyemizin de bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinden eminiz. 2018 yılındaki muhasebeciler gününü yeni binamızda kutlamak istiyoruz"

Hizmet binasının düşünce aşaması ve bu zamana gelinceye kadarki süreci hakkında konuşan Albayrak konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi; " Malum Aralık ayında Uşak Defterdarlığıyla protokol imzaladık. Ticaret Odasının kuzey yönündeki girişi kapısının yan tarafındaki 1795 metrekare yer var biz oraya 2015 yılında talip olduk. Hazine arazisi olduğunu tespit ettik. Buraya özel imar planı yaptırdık hizmet binası olarak, ilk sürecimiz böyle başladı. Ondan sonra gerekli müracaatlarımızı yaptık. Tüm işlemler bitti tam kiralayacağımız zaman 15 Temmuz darbe olayı meydana geldi. Bundan sonra tabi kamudaki işlemler biraz geç yürüdü. Daha önceleri bunun Ankara'da çalışmalarını yapmıştık. Bu süreç içerisinde Milli Emlak Genel Müdürü, Milletvekilleri, Bakanımız ve diğer Uşaklı dostlarımız vasıtasıyla iletişime geçerek oda binamızın şu anki durumunu ve bizim bu yere ihtiyacımız olduğunu paylaştık. Onlar da bunu uygun gördüler ama daha sonra bir red yazısı geldi bizim elimize, sebep yazmıyordu. Bundan sonra çalışmalarımız daha da yoğunlaştırarak devam ettik.Geçen Aralık ayında ön kira sözleşmesini yaptık bir yıl içerisinde plan proje ve inşaat ruhsatı işlemlerini yaptıktan sonra bu süreç içerisinde inşaata başlamamız gerekiyor. Tabi yapamazsak tekrar uzatma hakkımız var ama biz uzatmak istemiyoruz. Şu anda komşu illerimizdeki başkanlarla da görüştük, Afyon'un müstakil binası var bu odaların binalarını gidip görüp onların iyi yerlerini, binanın kullanışlı, verimli olması bakımından, hantal bir bina olmaması açısından, her tarafının sağlıklı ve verimli kullanılabilmesi bakımından, ölü alanların mümkün olduğunca az olması bakımından, maliyetinin de mümkün olduğunca düşük olması açısından bu çevre illerdeki oda binalarımızı inceledik. Bunu inşaat Mühendisleri, Mimarlar Odasına yazı yazarak yarışma usulü plan proje yaptırmak istiyoruz. Muhtemelen birinci olan kişiyle de fiyat bakımından anlaşırsak o kişiye bu plan projeyi çizdirip bu yıl Mart ayında hedefledik ama yetişmeyecek gibi ."

"BELEDİYEMİZİN DE BU KONUDA GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİNDEN EMİNİZ"

Hedeflerinin burayı en kısa sürede satın almak olduğunu vurgulayan Albayrak; " Bizim birlikle görüşmelerimiz Belediye ile görüşmelerimiz bu yönde. Zaten şu an odamızın bulunduğu bina Belediyede yeşil alan olarak görünüyor. İnşaatı 1970'lerde başlamış 80'li yıllarda bitmiş. Şu anki oda binamız Belediye iş hanındaki yer. Buranın depreme dayanıklı bir yer olduğunu düşünmüyorum, onun için bir an önce bizim oradan dışarıya çıkmamız lazım. Bunu yaparken de burayı belediyeye teklif ettik, burayı siz alın bize binayı yapın verin dedik. Tabi onlar şimdi fiyat araştırması yapıyorlar analiz yapıyorlar. Onlar bize yapacağınız yerin plan projesini getirin dediler. Şimdi plan projeyi biz onları vereceğiz, onlar da bizin şu anki yerimizin değerini araştıracaklar karşılıklı oturup konuşacağız. Ama biz burada belediyemizden şunu bekliyoruz, biz sivil toplum örgütüyüz, Uşak'a hizmet ediyoruz, burası şahsa muhasır bir yer değil, Yani Uşak Defterdarlığı olsun Uşak Belediyesi olsun Uşak Mali Müşavirler Odası olsun Uşak'taki tüm kurumlar Uşaklıların emrinde olan kurumlar. Biz burada kuruşu kuruşa hesap yapmak yerine Uşak'a sosyal ve ekonomik değer katabilmek adına ortak bir değerde buluşmayı istiyoruz , Belediyemizin de bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinden eminiz." dedi.

"EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE MESLEKTAŞLARIMIZA DEVRETMEK İSTİYORUM"

SMMO Birliğinin Genel Merkeziyle görüşmelerinin devam ettiğine değinen Albayrak konuşmasına şu şekilde devam etti; " Önümüzün açılması noktasında gereken yardımların yapılmasını istedik. Hatta iki üç yönetim kurulu üyesiyle görüştük. Onlar hay hay dediler, biz ne gerekiyorsa yanındayız dediler. Muhtemelen de plan proje çizildikten sonra Mart ayı olmazsa da Nisan ayı içerisinde temel atma olayımız olacak, temel atacağız. Hedefimiz, tabi bu bütçe meselesi ama Belediye ile anlaşırsak herhalde önümüzdeki yıl Mart ayında muhasebe haftasını orada yapmak istiyoruz, hedefimiz o aslında. İlk işe başlarken ki hedefimiz bu yıl Mart ayında temel atmak 2018 yılının Mart ayının 17'sinde açılış yapmaktı. Ondan sonra 2019 yılında benim hizmet sürem dolacak bir yıl içerisinde buranın eksiklerini tamamladıktan sonra da eksiksiz bir şekilde meslektaşlarımıza devrederek böyle bir hizmeti hayata geçirmeyi hedefliyorum."

Yeni yapılacak SMMO hizmet binasında bir tane konferans salonu, yüz kişilik toplantı salonu, 30'şar kişilik iki üç tane eğitim sınıfı, başkan odası, yönetim kurulu odası, disiplin kurulu odası, denetleme kurulu odası, oda meclisi salonu, misafirler için bekleme salonu ve arşiv bölümlerinin yapılması planlanıyor.