Alanya’ya 112 istasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) açıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ne açılan ASHİ hizmete başladı. ASHİ istasyonunun ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Alanya'da daha önce 5 olan ASHİ sayısının Demirtaş Mahallesi'ne açılan yeni istasyonla 6'ya yükseldiğini söyledi. 2016 yılında Alanya'da istasyon başına düşen yıllık vaka sayısının ortalama 2 bin 740 olduğunu belirten Hülür, yeni istasyonun hizmet vermeye başlamasıyla bu sayının il ortalaması olan 2 bin 353'ün altına düştüğünü ifade etti. Alanya'nın bin 827 kilometrelik yüzölçüme sahip olduğunu, 2015 yılı verilerine göre de nüfusunun 291 bin 643 olduğunu hatırlana Ünal Hülür, turistlerle hizmet verilen nüfus ise 349 bin 913 olduğunu ifade etti.

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan "Her 50 bin nüfusa bir ASHİ hizmet vermeli" standardına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hülür, "Yeni istasyon, Alanya'da hizmet veren istasyonların iş yükünü azaltacaktır. Diğer taraftan yöre halkına acil sağlık hizmetleri vermeye başlaması halkımıza daha hızlı, verimli, kaliteli hizmet verebilmemize imkan sağlayacaktır" dedi.