Alanyaspor’da Fofona’nın doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'da Malili defans oyuncusu Mamadou Fofana'nın 19'uncu yaş günü kutlandı.

Süper Lig'de topladığı 18 puanla 14. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekledi. Turuncu-yeşilliler, akşam saatlerinde kampa girerken, Malili defans oyuncusu Mamadou Fofana'nın 19'uncu yaş gününü takım arkadaşları ve teknik ekip pasta keserek kutladı. Aytemiz Alanyasporlular, kutlama için yemekhanede bir araya geldi. Üzerinde Aytemiz Alanyaspor'un logosu ve ismi yazan pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Fofana, daha sonra takım arkadaşlarının ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.