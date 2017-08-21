Aktaş’tan İznik Belediyesi’ne hayırlı olsun ziyareti

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret ederek, yeni belediye binasının hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretinde yeni binayı da gezerek inceleyen Aktaş, İznik'e yakışan bir hizmet binası yaptıkları için Sargın'ı tebrik etti. Aktaş, "Komşu ilçemiz İznik'te yeni belediye hizmet binası hayata geçirildi. Bizler de bugün kendilerini ziyaret ederek yeni binalarının hayırlı olmasını diledik. İnşallah İznik bundan sonra daha güzel hizmetler alacak. Şehre yakışan bir bina ortaya çıkarılmış. Başkanımızı ve projede emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Sargın ise, İznik'in gelecek 50 yılının planlanacağı bir belediye hizmet binasını şehre kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Kendilerinin de bir hizmet binası ve meydan projesi olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda İnegöllüler de daha modern bir binadan hizmet almaya başlayacak" diye konuştu.

Ziyarette Aktaş ve Sargın karşılıklı hediye takdiminde de bulundu.