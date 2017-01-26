Akşehir kaymakamı Mehmet Türk görevine başladı

İçişleri Bakanlığının son kararnamesiyle Konya'nın Akşehir İlçe Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Türk görevine başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı iken Akşehir Kaymakamlığı'na vekaleten atanan Mehmet Türk Akşehir'in Nasreddin Hocası ile marka bir şehir olduğunu ifade ederek Akşehir'in tüm Türkiye hatta dünyaca ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Mevlana, Nasreddin Hoca ve Yunus Emre gibi değerli insanların dünyaya mal olmuş önemli şahsiyetler olduğuna vurgu yapan Kaymakam Türk, çocukluğunda Nasreddin Hoca fıkraları ile büyüdüğünü, Nasreddin Hocanın yaşadığı ve türbesinin bulunduğu Akşehir'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akşehir'de kendisine tevdi edilen görevi bilgi ve deneyimleriyle en iyi şekilde yapmak için çaba göstereceğini söyleyen Kaymakam Türk, Mülki İdare Amirliğinin önemli bir görev olduğuna dikkat çekerek, idareciliği orkestra şefliğine benzetti. Orkestra şefinin müzisyenler arasındaki uyumu sağlayarak senfoni sağladığını kaydeden Kaymakam Türk, kendisinin de mülki idare amiri olarak kaymakamlığa bağlı tüm birimler arasında güzel bir uyum sağlayarak en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.