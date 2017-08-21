Aksaray’da 2 kilometrelik yeni TOKİ yolu hizmete açıldı

Aksaray Belediyesi, şehir merkezi ile TOKİ arasında ulaşım kolaylaştıracak modern bir yolu daha ulaşıma açtı.

Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde yaptığı yolları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların ulaşımına açıyor. Akin Kavşağı karşısından başlayıp, TOKİ 5. ve 7. Etabı şehir merkezine bağlayan 2 kilometre uzunluğunda ki bağlantı yolu sıcak asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı. 2 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda 10-15 cm alt dolgu, 25 cm pmt serimi, 12 cm sıcak asfalt yapıldığı ifade edildi. TOKİ bölgesine yeni açılan yoldan giden vatandaşlar, Aksaray Belediyesi tarafından yapılan 2 kilometrelik yeni asfalt yolun çok güzel olduğunu belirterek, bu güzel hizmetinden dolayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve ekibine teşekkür etti.