Akraba ziyareti faciayla sonuçlanıyordu: 6 yaralı

Şanlıurfa'da akraba ziyaretine gelenlerin içinde bulunduğu otomobilin yaklaşık 15 metreden yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya akraba ziyaretine gelen Bedir T.'nin kullandığı 21 DV 908 plakalı otomobil, Karaköprü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde yeni açılan ham yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yuvarlandı. Uçurumun orta kısmında bulunan kayaya çarptıktan sonra sitelerin olduğu yolun üzerinde durabilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören bir vatandaş, aşağıda oturdukları sırada bir otomobilin taklalar atarak aşağıya doğru yuvarlandığını gördüklerini ve içinde 6 kişinin olduğunu belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.