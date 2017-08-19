Akın Çorap Giresunspor - Adanaspor maçının ardından

Akın Çorap Giresunspor TFF 1.Ligin 2. Haftasında sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda her iki takımın Teknik Direktörü düzenlediği basın toplantısı ilke değerlendirmede bulundu.

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Geçen hafta çok iyi oynadıklarını kaydeden Diyadin, "Bugün en önemli rakiplerden biriyle oynadık. Oyuncularının kapasitesi ölçüsünde ne yapabileceğini biliyoruz. İkinci bölgede baskı yaparak kaleye gelmesini engelledik, oyuncularımın görevini yerine getirdiği için tebrik ediyorum" dedi.

Transferi işaret ederek kadro derinliği oluşturulması gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Kadro derinliğini artırırsak oyun formatını da geliştirilerek iyi sonuçlar alırız. Bekleyerek oynayan değil rakip kalede oynayan Giresunspor istiyoruz iki haftadır da iyi gidiyoruz. Rakibimiz özellikle son 15 dakika gol bulmaya çalıştı biz de penaltı kaçırdık önemli olan skor değil doğru oynamak mücadelenin yanında teknik oynamak önemli inşallah bunu devam ettirmek durumundayız " ifadelerini kullandı.

Adanaspor cephesi

İki şampiyon adayı takımın mücadelesi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç," İki güçlü takım, iki şampiyon adayı. Bekleneceği gibi oldu oyun zor geçeceğini biliyorduk. Bir sıfır olana kadar kalite iki takım için de iyi değildi gol yedikten sonra oyunun tüm tılsımı da bozuldu özellikle bizim açımızdan daha kontrolsüz oynamamıza neden oldu. En büyük hatamız golden sonra oyunun psikolojik açıdan kontrolünü kaybettik kırmızı kart doğru oyuncularımız daha sakin kalsaydı oyunu kurtarabiliriz her ne kadar birinci gol şaibeli de olsa rakibimiz hak etti" dedi.