Akın, 12.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarını değerlendirdi

İzmir'de 19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 12.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, fuarla ilgili izlenimlerini basınla paylaştı.

Birçok konuda hayvan üreticilerini ilgilendiren görüşmeler yaptığını kaydeden Akın, "Fuardaki tarım ve hayvancılık ile ilgili stantları gezip, yeni projeli çipli küpeler ve ekipmanları sistemleri hakkında görüşmeler yaptık ve bilgiler aldık. Daha sonra yetiştiriciyi birebir ilgilendiren değişik dallarda yarışmalar, projeler, destekler, makine ve ekipman hakkında ikili görüşmeler yaptık. 2016 yılı sonu yeni çipli küpeleme işlemi ile ilgili de yetkililer ve birçok firma ile görüştük. İzmir ili Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürü olan ve aynı zamanda İzmir damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği kayyum başkanlığı yapan Ahmet Güldal ve ekibi tarafından organize edilen birçok etkinlik ve yarışma yapıldı. Bunlar İzmirli Kadın yetiştiriciler arası süt sağma yarışması, koyun ve keçi ırkları arası güzellik yarışmaları. Tüm ilçelerde katılan genç çiftçiler ile yapılan bilgi yarışması ve değişik etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklere Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdür yardımcısı Dr. İbrahim Özcan bakanlık adına katıldı ve küçükbaş hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Bu tür etkinlik, yarışma ve fuarların daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi" dedi.

Birlik başkanı İhsan Akın hediye kazanan yetiştiricilere başarılar dileyerek hediyelerini takdim etti.

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal'a ziyaret

Akın, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal'ı makamında ziyaret ederek kayısı hediye etti. Akın bu ziyaret ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Birçok ikili görüşmeler yaptık. Geniş katılımlı bu tür tarım ve hayvancılık fuarlarının il ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğu bir gerçek. Bizler de kendi ilimizde daha geniş kapsamlı yarışmalar etkinlikler yaparak birebir köylü, üretici yetiştiricilerimizi bilgilendirmeli ve kendi ilimizdeki tarım ve hayvancılık fuarlarına getirmeliyiz" dedi.