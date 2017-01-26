Akılcı ilaç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, akılcı ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken konuları hakkında açıklama yaptı.

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilaç kullanımını gerektiren konular hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, aile hekimlerinin antibiyotik yazıp yazmamalarını destekleyecek hızlı antijen testlerinin kullanımı kapsamında Tekirdağ'daki tüm aile hekimlerine eğitimler verildiği söz konusu testlerin yapılacağı kitlerin aile sağlığı merkezlerine dağıtımı yapılarak aile hekimlerince sahada kullanılmaya başlandığı da bildirildi.

Akılcı ilaç kullanımı neden gereklidir?

Konuyla ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Akılcı İlaç Kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir. Tüm dünyada yanlış şekilde, gereksiz yere, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak çok çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Tespit edilen bu sorunlar arasında, temel ilaç listelerine veya güncel rehberlere uygun olmayan ilaçların reçetelere yazılması, özel hasta gruplarına uygunsuz ilaç yazılması/kullanılması, gereksiz yere pahalı ilaçların yazılması/kullanılması, gereksiz yere antibiyotik yazılması/kullanılması ya da gereksiz yere enjeksiyon preparatı yazılması/kullanılması, hekimlerin tedavileri konusunda hastalarına yeterli bilgileri vermemesi, yazılan reçetelerin gereken tüm doğru bilgileri içermesine özen gösterilmemesi, eczacıların reçete karşılama, ilaç verme ve hastayı bilgilendirme konusunda yeterli davranış sergilemesi; sağlık personelinin ilaç uygulama hatası yapması, yanlış ilaç kullanımını kolaylaştıran ilaç üretimi ve dağıtımı kaynaklı çeşitli altyapı sorunlarının bulunması AİK gerekliliğini ortaya çıkarmıştır" denildi.

Akılcı ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken konular

Akılcı ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken konuların anlatıldığı açıklamada, "Öncelikle hastanın probleminin tanımlanması, yani hekim tarafından doğru teşhisin konulması gerekir. Buna paralel olarak, ilaçlı veya ilaçsız, etkili tedavinin tanımlanması, eğer ilaçlı tedavi uygulanacaksa, uygun ilacın seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçete yazılması basamakları izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır. Hekim, hastanın en son kullandığı veya kullanmakta olduğu ilaçları sorgulamalıdır. Hasta/hasta yakını, ilacın olası yan etkileri, besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmelidir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar, ilaç alerji öyküsü olan hastalar, ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli davranmalıdır. İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır. Kesilmiş ve açılmış ambalajlar satın alınmamalıdır, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.