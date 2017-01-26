Akhisarlı kadınlardan Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti.

Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette üyelerle tek tanışan Genç, ardından Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar'dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sivil toplum örgütlerinin çalışmaların önemsediklerini belirten Genç, Akhisar 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar'ın taleplerini de dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.