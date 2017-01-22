Akhisar Belediyespor yarın kupa maçı hazırlıklarına başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, golsüz berabere kaldığı Kayserispor maçı ardından 1 gün izin yapacak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edeceği Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarına başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası G grubunda 9 puanlı lider Ümraniyespor'un bir puan altında bulunan Akhisar Belediyespor son grup müsabakasında Aydınspor 1923 ile berabere kalmasında dahi bir üst tura çıkmayı garantileyecek.

Günü izinli geçirecek yeşil-siyahlılar yarın (Pazartesi) saat 15.00'de kupa maçı hazırlıklarını tamamlayarak 24 Ocak 2017 Salı günü saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Aydınspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri ise Misafir takım 5, Maraton Akigo 6, Kapalı 10 ve VIP 15'den satışa çıktığı bildirildi.

Yeşil-siyahlılar'da sakatlıkları süren N'Guemo ile Soner Aydoğdu ile Trabzonspor'a transfer olacak Hugo Rodallega kadroda yer alamayacak.