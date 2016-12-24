Akhisar Belediyespor evinde Türk Telekom’u rahat geçti
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor konuk ettiği Türk Telekom'u 83-75 yendi.
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Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor konuk ettiği Türk Telekom'u 83-75 yendi.
İlk çeyrekte rakibine 14 sayı atan ev sahibi ekip periyodu 30-24 önde kapatırken, soyunma odasına ise 49-24 önde gitti. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip Türk Telekom üçüncü çeyrekte 17-23 üstünlük sağlasa da ev sahibi ekip yeşil-siyahlılar karşılaşmayı 83-75 önde kapattı.
Murat Ciner'in başhakemliğini yaptığı karşılaşmada Akhisar Belediyespor'da David Tyler 23 sayı ile skorer oyuncu olurken konuk ekipte Eugene Nathaniel ise 24 sayı ile skorer oyuncu oldu.
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