Akhisar Belediyespor, Eskişehir’i konuk edecek

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı, 20. hafta mücadelesinde yarın evinde Nesine.com Eskişehir Basket'i konuk edecek.

Akhisar Belediye Spor Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak müsabakayı Ozan Gönen, Egemen Ercan ve Tolga Edis yönetecek. 27 puan ile 11. sırada bulunan ev sahibi ekip, maç başına 80 sayı ortalamasıyla oynarken, Sakarya Basketbol Takımı ile birlikte 35 puanla lider konumda bulunan Nesine.com Eskişehir Basket'in ise maç başına 81 sayı ortalaması bulunuyor.

Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı Başantrenörü Serhat Yapıcı'nın karşılaşmaya Cenk, Goldwire, Sercan, Reha, Tyler Smith beşiyle çıkması bekleniyor. Sezonun ilk devresinde Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Akhisar Belediyespor, rakibine 87-80 mağlup olmuştu.