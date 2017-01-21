Akdamar Adası’ndaki tavşanlar yeniden toplanacak

Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan ve Ermeni Kilisesinin de üzerinde bulunduğu Akdamar Adasındaki tavşanların çoğalıp tarihi eserler ve eko sisteme zarar vermesi sonucu bu yılda toplatılacağı belirtildi.

Geçen yıl Gevaş Kaymakamlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, Akdamar Adasının eko sistemi ve adada bulunan tarihi kiliseye zarar veren tavşanların toplatılmasına karar verilmişti. Yapılan çalışmalarda ilk 3 aylık dönemde çoğunluğunu dişi tavşanların oluşturduğu bin'e yakın yakalanan tavşanlar teknelerle taşınarak dağlarda doğal alanlara bırakmıştı. Bu yılda tavşanlarda artış göstermesi üzerine Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü harekete geçti. Konu hakkında İHA muhabirine bilgi veren Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, "Tavşanlar ile ilgili geçen yıl YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Loğman Aslan hocamızla birlikte bir çalışma yürütmüştük. Gevaş Kaymakamlığı, Gevaş Belediyesi Başkanlığı, YYÜ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklaşa bir çalışma başlatmıştık. Sebebine gelince adadaki tavşanlar artık adanın siluetine gerçekten zarar vermeye başlamışlardı. Halende zarar vermeye devam ediyorlar. Badem ağaçlarının kenarlardan tutun kabuklarına kadar her tarafını yemeye başladılar. Yerdeki yosundan tutun, adadaki kilisenin çevresindeki yeşilliklere kadar ne buluyorlarsa mecburen karınlarını doyurmak yiyorlar. Gün geçtikçe de çoğalıyor tavşanlar. Çoğalmasından mütevellit vermiş oldukları zarar da çoğalıyor. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Loğman Aslan hocamızla yaptığım görüşmeler neticesinde hayvanlara zarar verilmeksizin konusunda karar birliğine varılmıştı. Tuzaklar gerçekleştirilecek o tuzaklar neticesinde hayvanlar tuzakların içerisinde yakalanıp daha sonrada doğaya salınacaktı. Yapılan çalışmalar zannediyorum çok fazla bir sonuç vermedi. Yani tavşanların çokluğundan, aşırı derecede aşırı bir tavşan var artık günbegün fazlasıyla çoğalıyorlar. İstenilen neticeye ulaşılamamıştı" dedi.

Bu yıl tekrar sezon gelmeden YYÜ'ye giderek rektörle görüştüğünü ifade eden Aktuğ, "Üniversiteye giderek rektörümüzle tekrar bir araya geldik ve konuştuk. Sayın rektörümüz bu konuda üniversite olarak tavşanların adadan toplatılması hususunda üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını söylediler. Mesele adadan tavşanları arındırmak. Çünkü artık mevcut tavşanlar her anlamda adaya zarar vermeye başladılar. Bunların adadan alınıp doğaya salınması hususunda zannediyorum bu yıl daha bir etkili daha bir verimli çalışmanın yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.