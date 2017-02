Akca’dan "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" açıklaması

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Uz.Dr.Fatih Akca "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle açıklama yaptı.

Zonguldak genelinde son 5 yılda 13 bin 818 kişinin sigarayı bırakmak için müracaat ettiklerini ve bunlardan 2 bin 636 kişin sigarayı bıraktığını belirtti. Sigaranın sağlığa zararları hakkında da bilgi veren Akca yapmış olduğu açıklamasında, "Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 9 Şubat günü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır.Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenme bağlı olmaktadır.Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir.

Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere larenks , mesane, pankreas, serviks, farinks ve ağız boşluğu kanserlerinin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı başta olmak üzere bir çok hastalığının etyolojisinde temel etkendir. Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar.İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12. Saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta- 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10.yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor" dedi.

Sigarayı bırakmada polikliniğe başvurulması gerektiğini ifade eden Akca, şöyle devam etti:

"Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak bir "Sigara Bırakma Polikliniğine" başvurmalısınız. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır ve irade ile ilişkisi yoktur. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla sizde sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. İlimizde Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi, Çaycuma Devlet Hastanesi ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde sigara bırakma poliklinikleri hizmet vermektedir. İlimizde son 5 yılda sigara bırakma polikliniklerine 13818 kişi müracaat etmiş, 8687 kişiye farmokolojik tedavi başlanmış 4661 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiş olup 2636 kişi sigarayı bırakmıştır. İlimiz Sigara Bırakma Polikliniklerinde 4441 kişiye sigara bırakma ilaçları ücretsiz olarak verilmiştir. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak randevunuzu alın kendiniz ve aileniz için yeni bir hayata adım atın."