AK Partili kadınlardan Halep’e yardım

AK Partili kadınlardan Halep'e bir kamyon dolusu yardım gönderildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde başlattığı Halep için yardım kampanyası çerçevesince Sungurlu Kadın Kolları Başkanlığı tarafından toplanan bir kamyon dolusu yardım yola çıktı.

AK Parti Sungurlu Kadın Kolları teşkilatı olarak karınca kararınca yardım etmeye çalıştıklarını anlatan AK Parti Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Havva Özata, "18 Aralık Pazar günü başlayan kampanyamız bugün sona erdi. Desteklerini esirgemeyenlerden Allah razı olsun. Kampanyamıza vatandaşlarımız yiyecek, içecek, temizlik maddesi, battaniye, bebek maması, bebek bezi gibi malzemelerle destek verdi" dedi.