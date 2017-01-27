AK Parti’li Güvenç Manisa’da yeni anayasayı anlattı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "CHP istediği kadar "rejim değişiyor" desin. Rejim değişmiyor. Sistem değişiyor. Rejim demokrasi rejimi. AK Parti demokrasinin bekçisi 15 yıldır. Demokrasi halk demektir. Halk iradesi demektir. Halktan kaçmamak demektir" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, bir dönem valilik yaptığı Manisa'da yeni anayasa değişikliğini anlattı. Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa Rum Mehmet Paşa Bedesteni Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, AK Parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eski Manisa Valisi olan AK Partili Güvenç, salondakiler tarafından coşkuyla karşılandı.

"Milletin seçtiğine nasıl gensoru yapacaksın?"

Yeni anayasa değişikliğini anlatan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, "Halka dayanan, halktan yetki alan, güçlü bir lider, güçlü bir cumhurbaşkanı, dünyaya da dik meydan okuyabilecek bir insan gelip çalışacak. "Efendim bu tek adamlılık olur mu?" En büyük sorun da bu. Onu işlemeye çalışıyorlar. Olmaz. CHP istediği kadar "rejim değişiyor" desin. Rejim değişmiyor. Sistem değişiyor. Rejim demokrasi rejimi. AK Parti demokrasinin bekçisi 15 yıldır. Demokrasi halk demektir. Halk iradesi demektir. Halktan kaçmamak demektir. Öbür rejim monarşidir. Onun temel özelliği seçimle gelmemektir. Biz seçimle gelmemeyi mi söylüyoruz? Biz diyoruz ki, meclis yasama yapsın seçilsin. Yürütmenin başındaki adam da halktan yüzde 51 oy alsın gelsin ülkeyi 5 yıl süreyle yönetsin. Başarırsa bu millet onu bir dönem daha seçsin. Gene başardı. Kusura bakma kardeşim. 2 dönem. Bunun ne ilgisi var rejim değiştirmekle? Geliyor kafa karıştırıyor. Televizyonda izliyorum. Efendim anayasada gensoru varmış da koymamışız. Milletin seçtiğine nasıl gensoru yapacaksın? Gensoruyu millet yapacak sandıkta. 5 yılda bir yapacak" dedi.

"Ya kötü bir adam seçilirse, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu ne yapacaksınız?"

Anayasa değişikliği ile ilgili muhalefetin en çok eleştirdiği konulardan biri olan "Tek adam'lı yönetim tartışmalarına da açıklık getiren AK Partili Güvenç, "Efendim kötü bir adam seçildi, yaramaz bir adam seçildi. Hadi söyleyeyim Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı oldu ne yapacaksınız? Bakın şu sistemin özelliği şu Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olsa, ertesi gün toplumu halkı kucaklamak zorunda bu sistemde. Niye? 5 yıl sonra gelip oy isteyecek. Ve yüzde 51 oy alması gerekiyor. Akıllı adam seçildiğinin ertesi günü temiz bir sayfa açar, balkon konuşması yapar. Can havliyle halkı kucaklamaya gayret eder. Yoksa 5 yıl sonra rezil olur. 2. tura kalamaz. Bakamaz senin yüzüne. Millet iradesi" diye konuştu.

"Ya hainlik yapıyor cahil, ya okumuyor"

CHP'yi eleştiren Güvenç, "Manipülasyon yapıyorlar. Efendim "Meclis soruşturması yok" dedi Deniz Baykal, ya dersini çok çalışmıyorlar. Meclis soruşturmasını koymuşuz biz değişiklikte. Cumhurbaşkanı, meclis kararıyla yüce divana gönderilebilir. Şimdi sorumsuz. İsterse vali bile atatmaz ama hiçbir sorumluluğu yok bu sistemde. Biz koymuşuz, Deniz Baykal dedi ki "Yok" ilgili maddeyi kendi sıralarından seslendiler. Dediler "Efendim var" Bir başkası hukukçuyum diye meşhur televizyona çıkmış diyor ki, "Ya Cumhurbaşkanı, kanunları yayınlar demişler ama süre koymamışlar. Yayınlamazsa. Aldı meclis gönderdi 3 ay yayınlamadı ne olacak?" diyor. Bunu televizyonda çok ünlü bir kanalda söylüyor. Eski bir belediye başkanı İstanbul'da. Dedim acaba atladık mı? Yanlış mı yaptık? Baktım anayasanın ilgili maddesine değiştirmiyoruz. Cumhurbaşkanı kanunları 15 günde yayınlar diye var. Ya hainlik yapıyor cahil, ya okumuyor" dedi.

"Diyorlar ki, "Meclis çoğunluğunu da millet size verirse?" O zaman avucunuzu yalayın"

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve yargıya da değinen Güvenç, "İşte Cumhurbaşkanı HSYK'da oyun oynuyor? Net konuşalım. 2010 referandumundan önce cumhurbaşkanı belirli bir grubun, yargı belirli bir grubun elinde miydi? Elindeydi. Biz size geldik reform yaptık. Biz sizden, yargıda seçim olsun en çok oyu alanlar girsin oraya. Çarşaf liste getirmedik biz. Bizim hegemonya kurma derdimiz yok. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir derdi yok. Olsaydı darbe olmazdı bugün. Bu sefer FETÖ örgütü gitti Anayasa Mahkemesinden bizim yaptırdığımızı iptal ettirdi. Çarşaf liste getirdi. Biz yapmadık. Çarşaf listeyle yargıyı ele geçirdiler. 17-25 Aralık'ı yedik o yüzden. Arkadaşlar, bizim dediğimiz olsaydı. En çok oy alanlar sıralansaydı. İşte solcu hakim falan 3 bin oy aldı, sağcı hakim 2 bin oy aldı işte karma bir liste olacaktı HSYK'da iptal ettirdiler. Çarşaf listeyle yargıyı ele geçirdiler. 2 yargı kamulaştı. Birbirlerine düştüler. Şimdi diyoruz ki, 4 üyeyi cumhurbaşkanı atasın, 1 de adalet bakanı ile müsteşar var 6, 7 üyeyi meclis seçsin diyoruz biz. Yine bir derdimiz yok ele geçirelim diye. Diyorlar ki, "Meclis çoğunluğunu da millet size verirse?" O zaman avucunuzu yalayın. Gidin millete derdinizi anlatın. Bana niye anlatıyorsun" diye konuştu.