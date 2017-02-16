AK Parti’li Erdem’den zeytinciye prim müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 yılı zeytinyağı primlerinin yarından itibaren üreticilere ödeneceğini müjdeledi.

Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "2016 zeytinyağı primleri TC numarası 0-2 olanlara yarın saat 18.00'den sonra, TC numarası 4-6-8 olanlar 24 Şubat cuma günü saat 18.00'den sonra ATM'lerden ödenecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.