AK Parti’li Erdem’den zeytinciye prim müjdesi
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 yılı zeytinyağı primlerinin yarından itibaren üreticilere ödeneceğini müjdeledi.
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AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 yılı zeytinyağı primlerinin yarından itibaren üreticilere ödeneceğini müjdeledi.
Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "2016 zeytinyağı primleri TC numarası 0-2 olanlara yarın saat 18.00'den sonra, TC numarası 4-6-8 olanlar 24 Şubat cuma günü saat 18.00'den sonra ATM'lerden ödenecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
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