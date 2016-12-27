AK Partili Doğan’dan Çorlu Huzurevi’ne ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Dt. Ayşe Doğan, Çorlu Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan beraberinde Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Yılmaz ve AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı yöneticileri ile Çorlu Huzurevi'nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, öğle yemeğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan'a Çorlu Huzurevi ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkan Ertürk Karakaş, Sosyal İşler Birim Başkanı Vahap Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yıldırım da yer aldı.