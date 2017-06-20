AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığından iftar yemeği

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı nedeniyle, parti üyelerine, mahalle muhtarlarına ve mahalle temsilcilerine iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'te katıldı.

AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanlığı tarafından özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur, mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar öncesi açılış konuşması yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Öncelikle böylesine anlamlı bir iftar yemeği düzenleyerek bizleri bir arada toplayan AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanımıza ve Şehitkamil Belediye Başkanımıza bu birlikteliği sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler sizin sahadaki çalışmalarınızı, koşuşturmanızı, fedakarlığınızı çok takdir ediyoruz. Ama en önemlisi siz sahadaki bu çalışmalarınızla aslında ülkemizin dört bir yanında gerek yatırımlar itibariyle gerekse hizmetler itibariyle bütün bu Türkiye çapında yapılan hayırlı işleri, güzel işleri sizler vesile oluyorsunuz. Bu nedenle de ben şuna inanıyorum yaptığımız bütün hayırlı işlerde bir sevap varsa ki ben inanıyorum var, onun adresi sizlersiniz. Çünkü sizler bu çalışmalara vesile oldunuz. Ben bu vesileyle Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz mübarek kadir gecenizi ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyor. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

'Bu mübarek ay içerisinde Rabbimiz her türlü duamızı kabul etsin'

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeçi ise, "Şehitkamil ilçe Başkanlığımız tertiplemiş olduğu iftar programında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, sizlerin de katılımınızdan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Birlik, beraberlik ve rahmet ayı olan Ramazan ayının içerisindeyiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın inşallah. Önümüzdeki günlerde mübarek kadir gecesini idrak edeceğiz. İnşallah bu mübarek kadir gecesinde yapacağımız her türlü dua Rabbimiz tarafından kabul olunur. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daima devam ettirsin

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle ilçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu iftar programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirsin. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, Rabbim inşallah hem ülkemizde hem İslam coğrafyasında barışı ve huzuru tesis etsin diyorum. Teşkilatımızın her kademesinde görev alan arkadaşlarımızla yalnızca seçim dönemlerinde değil, seçim dönemlerinden sonraki dönemlerde de hep birlikte sanki yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bu enerji bizde olduğu müddetçe, başta Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın bu davadaki önde gidişiyle inşallah bu bayrak hiçbir zaman aşağıya inmeyecek, daha yukarılara çıkacak" şeklinde konuştu.

'Cumhurbaşkanımızın hedeflediği yolda yolumuza devam edeceğiz'

AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Halil Uğur, "Davetimize icabet edip katılımlarınızdan dolayı öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu mübarek günde hepinizin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum. İslam coğrafyasında, Ortadoğu da yaşanan sıkıntıları en kısa sürede gidermesini temenni ediyorum. Özellikle kan ve göz yaşının hakim olduğu İslam coğrafyasına baktığımızda, bugün bu tabloda gösteriyor ki, Bakanımızla, il Başkanımız, Milletvekilimiz, Belediye Başkanlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla bir olursak, birlik olursak, bütün olursak inşallah hiç kimse aramıza giremeyecek, hiç kimsenin başta teşkilatımız olmak üzere ülkemize ve İslam coğrafyasına gücü yetmeyeceğini buradan belirtmek istiyorum. İnşallah el ele kol kola hep birlikte Cumhurbaşkanımızın hedeflediği yolda yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından dualarla iftar yemeğine geçildi.