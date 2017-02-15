AK Parti Salihli Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Salihli İlçe Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Salihli İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı parti binasında yapıldı. Toplantıya AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği referandumu için 25 Şubat tarihinde çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı olarak 102 mahalleyi karış karış gezerek, referandum da Salihli'den kocaman bir "Evet" çıkaracağız" dedi.

14. İlçe Danışma Meclisi toplantısını Salihli'de gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise, Anayasa değişikliği referandumunda tüm Türkiye'de olduğu gibi, Manisa ve Salihli genelinde de "Evet" oyunun çıkmasını beklediklerini söyledi. Referandumda Salihli'ye güvendiklerini ifade eden Mersinli, "Biz 15 yıllık AK Parti iktidarı olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve inandığımız yolda da dost doğru yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle tüm teşkilatlarımızla birlikte kollarımızı sıvayıp, 25 Şubat tarihinde sahaya ineceğiz. Referandum sürecinde halkımız ile her zaman olduğu iç içe olacağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp, yeni Anayasa'nın tüm ayrıntılarını halkımızla paylaşacağız. Biz referandumda Salihli halkımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.