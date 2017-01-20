AK Parti İstanbul il binasına lav silahlı saldırı

AK Parti İstanbul il binasına yapılan lav silahlı saldırıda duvara isabet mermi patlamazken, olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı.

İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binasına yönelik lav silahı ile saldırı düzenlendi. Ateşlenen mermi binanın içerisine isabet etti. Bina içerisindeki camları kıran lav mermisinin duvara asılı olan İstiklal Marşı tabelasına isabet ettiği görüldü. Duvara isabetli şekilde kalan lav mermisi patlamazken olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.