AK Parti İstanbul il binasına lav silahıyla saldırı

İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı. Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.

Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.