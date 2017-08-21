AK Parti il eski sekreteri vefat etti
AK Parti İl Eski Sekreteri Doğan Zengin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
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AK Parti İl Eski Sekreteri Doğan Zengin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra otomobilinde kalp krizi geçiren ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan Zengin, kurtarılamadı.
Zengin, Köy Hizmetlerinden emekli olduktan sonra AK Parti'nin kuruluşundan itibaren partinin her kademesinde görev almıştı.
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