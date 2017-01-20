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  3. AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi. Bölgedeki patlama sesinin bu nedenle olduğu roketatarın tam olarak patlamadığı kaydedildi.
AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi. Bölgedeki patlama sesinin bu nedenle olduğu roketatarın tam olarak patlamadığı kaydedildi.

AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi. Bölgedeki patlama sesinin bu nedenle olduğu roketatarın tam olarak patlamadığı kaydedildi.

IHAAW221142-ASA/20-01-2017 - AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi.

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IHAAW221142-ASA/20-01-2017 - AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi. Bölgedeki patlama sesinin bu nedenle olduğu roketatarın tam olarak patlamadığı kaydedildi. 20.01.2017 22:11:42 TSI NNNN

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