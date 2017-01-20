IHAAW221142-ASA/20-01-2017 - AK Parti İl Binasına yönelik roketatarlı saldırı girişimi düzenlendi. Bölgedeki patlama sesinin bu nedenle olduğu roketatarın tam olarak patlamadığı kaydedildi. 20.01.2017 22:11:42 TSI NNNN