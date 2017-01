AK Parti İl Başkanı Öz, Çat ve Aşkale’de konuştu

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Çat ve Aşkale İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek milletin hassasiyetine tercüman olmak için Başkanlığa "Evet" kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Başkan Öz, "Cumhurbaşkanımızla birlikte, yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anayasa ile buluşturmuş olacağız." Dedi.

ÖZ'E ÇAT VE AŞKALE'DE COŞKULU KARŞILAMA

Beraberinde AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte AK Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa, Kaymakam Sadrettin Doğan'ı makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aşkale'ye geçerek Belediye Başkanı Şenol Polat ile Aşkale İlçe Başkanı İrfan Kervan'ı ziyaret etti. Başkan Öz, Çat ve Aşkale'de seçmenlerin coşkulu ve sıcak ilgisi ile karşılandı.

ÖZ,'GÜÇLÜ BİR ANAYASA İLE KUTLU YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Çat ve Aşkale İlçe Teşkilatında seçmeni ile bir araya Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, atılan her adımda, hayata geçirilen her medeniyet projesinde, büyük bir darbeyle karşı karşıya kalındığını, başta uluslararası şer odakları olmak üzere Türkiye'nin gelişmesinin istenmediğini söyledi. AK Parti'nin temel unsurunun hizmet olduğunu, vatandaşlara hizmet eden, onların sorunlarını yerinde dinleyip çözüme kavuşturan bir politika izlediklerini ifade eden Başkan Öz, şöyle devam etti: "Maalesef yakın coğrafyamızda, hepimizin tanıklık ettiği ciddi bir kaos ve sıkıntı yaşanmakta. Koalisyon güçlerinin yapamadığını, Türkiye başardı. Demek ki olabiliyormuş. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Başbakanımız Binali Yıldırım'ın o vizyonu, o azmi, o iradesi sayesinde, Türkiye artık yeni savunma sanayide dünyada söz sahibi olma gücüne erişiyor. Her alanda gelişmekteyiz. Başkanlığa Evet kampanyasını siz değerli seçmenimizle birlikte yürüteceğiz. Ayağa kalkarsak, çalışırsak, Erzurum teşkilatlarımız çok daha güçlü olacak. Diyoruz ki; bu ülkede 15 Temmuz sonrası artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cumhurbaşkanımızla birlikte, yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anayasa ile buluşturmuş olacağız. Cumhurbaşkanımızı millet seçti. Halka karşı sorumluluğu var. Koşuyor, terliyor, komuta ediyor, gücünü sandıktan, milletten, hepimizden alıyor. O bizim başkanımızdır. Çalışmalarımıza hız vermeli, kapı, kapı dolaşarak her seçmene ulaşmalıyız. Güçlü Anayasa ile kutlu yola devam edeceğiz." diye konuştu.