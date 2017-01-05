AK Parti heyetinden yaralılara ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ve beraberindeki AK Partili İzmir Milletvekilleri, İzmir'deki terör saldırısında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada yaralanarak, Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, beraberinde AK Parti İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve partililer, hastanede yaralıları ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette partililer yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı Gökhan Mertol'un anne ve babasıyla yakından ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, aileyle birlikte yaralı Mertol'u ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Hotar, "Yaralılarımızı ziyaret ettik ve takibini yapmaya devam edeceğiz. Aramızda bir değerlendirme toplantısı yapacağız ve daha sonra tekrardan ziyaret edeceğiz. Şuanda yaralılarımızın durumu iyi Allah'a şükür. Allah'ım ailelerine bağışladı. Şehidimizin olması çok acı verici bir şey. Kahraman polisimiz sayesinde gerçekten çok büyük bir katliam önlendi. Ailelerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.