AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya: “Belediyelerde en ufak bir eksiğe, hataya tahammülümüz yok”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Partili belediyelerde en ufak bir eksiğe, hataya tahammüllerinin olmadığını söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Değerlendirme Toplantısı Trabzon'da bir otelde yapıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın da katıldığı toplantıda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekillileri ve ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

AK Parti'nin belediyelerden doğan bir parti olduğunu belirten Kaya, "AK Parti'nin belediyeleri bizler için sadece parti olarak değil şehirlerimiz içinde önemli. AK Parti belediyelerden doğmuş bir parti. Belediyelerde en ufak bir eksiğe, hataya tahammülümüz yok. Belediyelerimizin 2014 yılından bugüne kadar yatırımlarını, programlarını, seçim vaatlerini takip ediyoruz. İlçe teşkilatı ile belediyeler arasında sorun yaşanmasını istemeyiz. Aralarındaki sağlıklı iletişimin nasıl boyutta gittiğini takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatlarındaki metal yorgunluğu sözlerini değerlendiren Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatlarla ilgili metal yorgunluğu var gibi sözü eleştiriler getirdi. Bu teşkilatlarımızın motivasyonunu bozdu mu hayır tam tersine. 2019 seçimlerine tam motivasyonlu hazırlanması belediye başkanlarımızın da şehrine yük olan değil, şehrini taşıyan partiye yük olana değil partiyi yücelten insanlar olması noktasını takip ettiğimizin altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

FETÖ ile mücadelede parti içinde 7 belediye başkanı ve 50'ye yakın meclis üyesinin ihraç edildiğini kaydeden Kaya, "Ülkemizde özellikle FETÖ ile mücadelede ilk başlatılan noktalardan bir tanesi belediyelerimizdeki operasyondur. Belediyelerimizde bu anlamda 7 belediye başkanımızın parti ile yollarını ayırdık, 50'ye yakın meclis üyemiz de partimizden ihraç edildi. Dolayısıyla FETÖ mücadelesi bu ülkedeki bir beka mücadelesi olduğunun altını çizmek isterim. Burada yeni teşkilatlanma yapımız içerisinde ve bundan sonraki belediye çalışmalarımızda hassasiyetimizi koruyacağız. Şuana kadar takip ettiğimiz davalarda bir film, tiyatro seyrettik. Katıldığım birçok noktada bunu gördük" ifadelerini kullandı.