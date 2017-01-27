BURSA (İHA) – AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "AK Parti'nin önerdiği sistem tamamen halka dayanıyor. Halk kime istiyorsa gücü ona verecek" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, referandum çalışmaları kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen programa katıldı. Programa ayrıca İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ile Bursa'nın 17 ilçesinden gelen AK Parti Gençlik Kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, yaptığı konuşmada, "Normalde bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 oyu aranmamış. Ama 2007 yılında CHP, 367 sayısını ifade etti. AK Parti Halk kimi istiyorsa onu seçsin diyerek referanduma gitmiştik. Halk oylaması oldu. İki sene öncede yüzde 52.5 oy ile cumhurbaşkanımızı seçtik" dedi.

FETÖ'ye değinen Ecertaş, "Kapalı bir kutu. Bu kutu içerisinde 1973 yılından bu yana yuvalanan bir örgüt var. 4 bin 700 civarında hakim ve savcı görevinden ihraç edildi. Bir kısmı bu gün tutuklu. Allah'ın bize en büyük nimeti bu Bylock'lar. İnkar da edemiyorlar. "Biz sohbete gitmek için indirmiştik" dediler. Bunu tüm Türkiye anladı. Darbede başarılı olamadılar. Burada lideriyle beraber inanan bir millet var. Allah tuzak kuranların, tuzaklarını başına vuranların en büyüğü. AK Partinin inandığı Allah'ı peygamberi var" diye konuştu.

Başkanlık sistemini anlatan Ecertaş, "Halka hesap verecek olan bir sistem olacak. Patron halktır. Karar verici halktır. Bu sistem gelecek. Hükümet olarak çalışmıyorsak, oyumu vermem olur biter. Millet istediğini indirir, başkasını getirir. Dolayısıyla bu sistemde, adaletinden her noktasına kadar halka dayanan bir model olacak. AK Partinin önerdiği sistem tamamen halka dayanıyor. Halk kime istiyorsa gücü ona verecek. Türkiye'de hiçbir zaman tarafsız cumhurbaşkanı olmaz. CHP'nin genel başkanı olan, Demokrat Partinin kurucusu olan bir gün sonra cumhurbaşkanı olduğunda bütün siyasi duygularını bir kenara mı bırakıyor. Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduğunda bütün demokrat kimliğini bir kenara mı bıraktı? Sistem samimiyet getiren bir sistem" ifadelerini kullandı.

Ecertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkın yüzde 70'inin üzerinin destek verdiğini ifade etti.

Toplantının sonunda AK Parti Gençlik Kolları katılımcıları video çekerek "Bende varım" kampanyasına katıldılar. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, ziyaretleri kapsamında İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da makamında ziyaret etti. Başkan Aktaş, Ecertaş'a Türk bayrağı tablosu hediye etti.