Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Şırnak’ta

Şırnak'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, milletle kucaklaşmak için kente geldiklerini belirterek, esnaf ve ev ziyaretleri yapacaklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağrılı ile birlikte, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Şırnak'a geldi. Bakan Kaya'yı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, Vali Ali İhsan Su, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan ve parti yöneticileri karşıladı. Bakan Kaya, buradan Şırnak Valiliği'ne geçerek, Vali Su'dan kent ve ilçeleri hakkında bilgi aldı.

Vali Su, Şırnak'ın 490 bin nüfusunun bulunduğunu ve bunun yüzde 48'inin 18 yaş altı olduğunu belirterek, "O yüzden gençliğe hizmet gerekmektedir. Onun içinde yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Malumunuz üzere bölgede terör sebebiyle operasyonlar gerçekleştirildi. Ama hepsi çok olumlu ve güzel bir şekilde geçti. Cizre'de 4, Silopi'de 2, İdil'de 1 ve Şırnak Merkez'de 1 operasyon yaptık. Buraların hepsi de teröristlerden temizlendi. Vatandaşlarımız şuan huzur içerisinde, güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bundan sonra yapmaya çalıştığımız buraların imarı ile ilgili çalışmalar. Bu bölgelerde çok önemli çalışmalar devam etmektedir. Gerek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde gerekse diğer bakanlıklar bünyesinde gerçekten çok ciddi önemli çalışmalar gerçekleştirdi" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise milletle kucaklaşmak için Şırnak'a geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada esnaf ve ziyaretleri yapmak istedik. Yoğun ve güzel bir gün geçireceğiz. Milletimizle, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Operasyonlarla birlikte milletle, özellikle 15 Temmuz sonrasında bizi çok duygulandıran bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımız gerçekten o vatanını seven, bayrağını seven insanların duruşu bizi duygulandırdı. Biz de aynı aşkla, aynı heyecanla daha fazla hizmet için gece gündüz çalışacağız."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.