Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız, Türkistan’da basın mensuplarıyla buluştu

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkistan'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 25 Ocak 2017'de düzenlenecek olan "Bağımsızlığının 25. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti Sempozyumu" ve "TÜRKSOY 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan" projesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla Türkistan ve Kentav'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcilerini Türkistan'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörlük binasındaki makamında kabul etti. Yıldız, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türk Dünyası 2017 Kültür Başkenti Türkistan ile bu çerçevede düzenlenecek faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi ve konuyla ilgili gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Basın toplantısında yaptığı açıklamada Yıldız, 2015 yılının Aralık ayında düzenlenen UNESCO konferansında Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın desteği ile 2016 yılının Yesevi Yılı ilan edilmesi için teklifte bulunulduğunu, UNESCO'nun da bu teklifi kabul etmesiyle birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak çalışmalara başlamış olup, "2016 UNESCO Yesevi Yılı" çerçevesinde 250 faaliyet planlamalarına rağmen yılı 286 faaliyetle tamamladıklarını belirtti. Daha sonra "TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti" projesi kapsamında 2017 yılı kültür başkenti olarak Türkistan şehrinin seçilmesi ile birlikte yapılan faaliyetlere 2017 yılında ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Yıldız, yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetleri de kısaca özetledi.

Yıldız, Türkistan'ın TÜRKSOY 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesiyle Kazakistan ve Türkistan adına gurur duyduğunu, TÜRKSOY'un 2012 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi kapsamında ilk olarak Kazakistan'ın Astana şehrini seçmesinden beş yıl sonra ikinci kez yine Kazakistan'ı tercih etmesinden de büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Musa Yıldız, bu manevi şehrin kültür başkenti sıfatı ile yeniden gündeme gelmesinin ve dünya çapında tanınmasının zamanı olduğuna vurgu yaptı. Misyonlarının Hoca Ahmet Yesevi'yi ve öğretilerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu dile getiren Yıldız, Türk ve Müslüman olmalarını Hoca Ahmet Yesevi'ye borçlu olduklarını dile getirerek, Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği öğrencilerini Anadolu'ya göndererek Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Türkistan coğrafyası hakkında bilgiler de veren Yıldız, eski Türkistan'ın sadece Türkistan şehri ile sınırlı olmayıp Hazar Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar tüm Orta Asya'yı kapsadığını ifade etti. Prof. Dr. Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesinde 33 Türk ve akraba topluluğundan gelen öğrencilere eğitim ve öğretim verildiğini belirterek, bu özelliğiyle Ahmet Yesevi Üniversitesinin dünyada eşi ve benzeri bulunmadığını vurguladı. Öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı planladıklarını, bu kapsamda yeni birçok projelerinin olduğunu söyleyen Yıldız, amaçlarının öğrencileri özelde kendi ülkelerine, genelde ise tüm Türk dünyasına faydalı birer birey olarak yetişmeyi sağlamak olduğuna değindi.