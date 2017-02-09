Ahlat’ta bir köy muhtarı tutuklandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar tutuklandı.
A+A-
Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burcukaya köyünde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Burcukaya köyünün muhtarı E.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.