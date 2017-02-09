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Ahlat’ta bir köy muhtarı tutuklandı

Ahlat’ta bir köy muhtarı tutuklandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan muhtar tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burcukaya köyünde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Burcukaya köyünün muhtarı E.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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