Ağrı’da yoğun kar yağışı

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Uzun aradan sonra etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Doğubayazıt-Diyadin karayolu üzerindeki İpek Geçidi'nde tuzlama çalışması başlatırken, bölgede etkili olan sisten dolayı da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.