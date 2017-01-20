Ağrı’da terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ocak'ta polis ekiplerince eş zamanlı olarak Diyadin ve Taşlıçay'da bazı adreslere baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Zeki Y. serbest bırakılırken HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya, Abdullah K., İkram M., Abidin Y., Medeni Y., Yakup A., Sertif D., Abdurrahman D. "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.