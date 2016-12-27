Ağrı Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
22 Aralık günü İzmir'de kızının evinde gözaltına alınan Mukaddes Kubilay Ağrı'ya getirildi. Bugün emniyetteki ifadesinin ardından Kubilay, savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kubilay, tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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