Ağır kış şartları kızıl şahini de vurdu

Ereğli Avcılar Derneği üyeleri tarafından boş arazide açlıktan bitkin halde bulunan kızıl şahin, dört gün boyunca avcılar tarafından yiyecek verilip tedavisi yapıldıktan sonra doğaya tekrar bırakıldı.

Ereğli Avcılar Derneği Başkanı Cumali Kayaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye yağan karın arazilerden uzun zaman kalkmaması nedeniyle yırtıcı hayvanların aç kaldığını ve bu kızıl şahinin de açlıktan ölmek üzereyken bulunduğunu söyledi.

Kayaaslan, "Kızıl şahinler genellikle dağlık alanda bulunur. Bölgede bu yıl aşırı yağış olması nedeniyle aç kalan yırtıcı hayvanlarında şehir merkezlerine kadar inebiliyorlar." dedi.

Bu türün kızıl şahin olduğuna dikkat çeken Kayaaslan, "Dört gün boyunca baktık sağlık durumu da gayet iyi ilçeye bağlı Hacı Memiş Mahallesi yakınlarında doğaya bırakıyoruz. Bölgede tarla fareleri ve yiyecek kırıntıları ile şahinin kendi yaşamına devam edecek. Bizler avcı olarak sadece vurup öldürmüyoruz tabiatta yardım bekleyen hayvanlarımıza da yardımcı oluyoruz özellikle yoğun kış şartlarında aç kalan hayvanlarımıza yönelik yemleme de yapıyoruz." diye konuştu.