Afyonkarahisar’da kar yağışı

Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Öğlen saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan kentte özellikle trafikte zaman zaman olumsuzluklar meydana geldi. Yağışın gece boyunca ve yarın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında da hissediler derecede düşüş yaşandı.