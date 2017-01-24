AFAD’tan Kur’an Kursu hocaları ve öğrencilerine yangın semineri

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından Kur'an Kursu hocaları ve öğrencilerine; "Yangın öncesi ve yangın anında yapılması gerekenler" konusunda eğitim semineri verildi.

AFAD'ın bu günkü konukları merkez İpekyolu İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocaları ve öğrencileri oldu. AFAD'ın uzman personeli tarafından kuran kursu hocaları ve öğrencilerine, "Yangın öncesi alınması gereken tedbirler, Yangın ve Yangın anında yapılması gerekenler" konusunda eğitim semineri verildi.