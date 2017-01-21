AFAD’ın eğitimleri devam ediyor
Afet ve Acil Durum (AFAD) Kayseri Müdürlüğü tarafından Melikgazi Kaymakamlığı personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) konusunda eğitim...
A+A-
Afet ve Acil Durum (AFAD) Kayseri Müdürlüğü tarafından Melikgazi Kaymakamlığı personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) konusunda eğitim verildi.
AFAD Kayseri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda, Melikgazi Kaymakamlığında çalışan 49 personele KBRN ajanlara karşı korunabilmek için KBRN Farkındalık Eğitimi verildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.