AFAD’ın eğitimleri devam ediyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Kayseri Müdürlüğü tarafından Melikgazi Kaymakamlığı personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) konusunda eğitim verildi.

AFAD Kayseri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda, Melikgazi Kaymakamlığında çalışan 49 personele KBRN ajanlara karşı korunabilmek için KBRN Farkındalık Eğitimi verildi.