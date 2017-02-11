AEÜ’de bylock operasyonu: 6 öğretim elemanı açığa alındı
Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 6 öğretim elemanı açığa alındı.
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Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleşen FETÖ/PDY operasyonunda 6 öğretim elemanı açığa alındı.
Alınan bilgiye göre FETÖ Terör örgütünün mesajlaşma programı bylock'u kullandıkları ileri sürülen AEÜ görev yapan öğretim elemanları M.T.,R.L.,E.B.,M.S.,V.Y.,K.Ö.,açığa alındı.
Ahi Evran Üniversitesinde FETÖ yapılanması operasyonlarının ise devam ettiği öğrenildi.
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