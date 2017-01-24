ADÜ’nün asistan hekimleri fizik sınavında başarılı oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı asistan hekimleri "BOARD" sınavında başarılı oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Aslı Gül Akkan ve Arş. Gör. Dr. Rasime Karataş, Avrupa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon BOARD sınavını başarıyla tamamladı.

Sınavı başarıyla tamamlayan araştırma görevlilerini tebrik eden ADÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "BOARD sınavı gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda o bilim dalıyla ilgili yeterliliği ifade eder. FTR Anabilim Dalında görevli araştırma görevlisi iki arkadaşımız Avrupa FTR BOARD sınavında başarılı olarak Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmiştir" diyerek, asistan hekimlere başarılarının devamını diledi.