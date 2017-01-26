ADÜ Hastanesi için “Global Bütçe” protokolü imzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında düzenlenen Global Bütçe Görüşmelerine katılan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, SGK Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç ile "Global Bütçe" anlaşmasına imza attı.

İleriye dönük bütçeleme kolaylığı sağlayan Global Bütçe görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen protokol ile Aydın ve bölge halkına sağlık hizmetlerine ulaşmada kolaylığın yanında, kaliteli hizmet sunmak amaçlanıyor.

Global bütçe anlaşmasının sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin takibine katkı sağlayacağını ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeşil Kartlı Hastalar Sevksiz Başvurabilecek

Toplantıda hazır bulunan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Global Bütçe kapsamında Aydın ve çevre illerimizden başvuran yeşil kartlı hastaların artık hastaneye sevksiz başvurabileceğini belirterek; "Global Bütçe Anlaşması, yıl içerisinde tahsil edilebilecek toplam kaynakların belirlenmesinde, alacaklara ilişkin tahsilat süreçlerinin kısaltılmasında, nakit akışlarının belirli bir takvime bağlanmasında yarar sağlayacak" dedi.