Adli Tıp ’AK Parti Trabzon Milletvekili ısırıldı’ dedi

TBMM'inde Anayasa görüşmeleri gerçekleştiği sırada çıkan kavgada bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Adli Tıp'dan rapor aldı. Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde hazırlanan ve Adlı Uzman Doktor Barış Akduman imzalı raporda , " tespit edilen lezyolun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakta" bilgilerine yer verildi.