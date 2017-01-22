Adıyaman’da yazdan kalma güneşli hava yaşanıyor

Adıyaman'da, uzun aradan sonra güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda ve çay ocaklarında aldı.

Uzun süredir kapalı ve soğuk olan havalardan dolayı yakınlarıyla birlikte parklara gidemeyen yüzlerce kişi sabah saatlerinde havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yakınlarıyla beraber parklara adeta akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar parkları yetişkinler ise bahçe ve çay ocaklarını doldurdu. Çocuklar ve aileleri, güneşin keyfini sürdü.

Parklarda güneşli hava dolayısıyla vatandaş yoğunluğu yaşanırken küçük çocuklar ise oyun alanlarında doyasıyla eğlendi.