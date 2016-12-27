Adıyaman’da 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hasankendi köyünde ikamet eden Zehra, Ayşe Hanım ve Zeliha Doğan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile yakınları tarafından fark edilen durum 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer olay da Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyünde meydana geldi. Mehmet Özcan ile Dursun Özcan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Ambulanslarla önce Tut ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Özcan ile Dursun Özcan burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.