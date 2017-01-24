Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kalitesi tescillendi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sunduğu hizmetler, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede yüksek not aldı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri'nde 100 üzerinden 98.510 puan aldı. Kalite yönetimi, risk yönetimi, güvenlik raporlama sistemi, eğitim yönetimi, hasta deneyimi, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta bakımı, ilaç yönetimi transfüzyon hizmetleri, radyasyon güvenliği, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, biyokimya laboratuvarı, otelcilik hizmetleri, malzeme-cihaz yönetimi, tıbbi kayıt arşiv hizmetleri ile gösterge yönetimi olmak üzere 19 ana kriter ve alt standartlarında değerlendirme yapıldı.

100 üzerinden 98.510 puan alarak tamamlayan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi en iyi kamu hastaneleri arasında yerini aldı.

Elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını dile getiren Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan, "Kalite bilincinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve hastane hizmetlerine yansımasının verilen hizmetlerin kalitesi açısından önem arz ediyor. Bu yüksek kalite puanı hastalarımıza özenle, güvenli ve hata riski en aza indirilmiş şekilde hizmet verdiğimizi göstermektedir. Bu nedenle bütün hastane personelimizi göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederim" dedi.