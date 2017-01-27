ADEAŞ, Burdur’da köy muhtarlarını ağırladı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Burdur İl Müdürlüğü, muhtar buluşmaları çerçevesinde merkez köy muhtarlarını ağırladı.

AEDAŞ eşzamanlı olarak hizmet bölgelerindeki paydaşlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kendi bölgesindeki muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelen AEDAŞ Burdur İl Müdürlüğü yöneticileri, bu kez Burdur Merkez'deki köy muhtarlarını ağırladı.

AEDAŞ'ın Burdur İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen ve 29 muhtarın katıldığı toplantıda yapılan çalışmalarla ilgili olarak genel bir sunum yapıldı. Sunumda, bölgedeki şebeke ve teknoloji yatırımları hakkında detaylı bilgi veren AEDAŞ Burdur İl Müdürü Emin Şekeroğlu, yapılan bakım ve onarım çalışmaları sayesinde bölgede oldukça ağır geçen kış koşullarına rağmen arıza sayılarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 27,5'lik bir iyileşme sağlandığını söyledi.

Toplantı sonrasında bölgedeki halkın nabzını tutan muhtarlardan gelen isteklerin en hızlı şekilde değerlendirileceğinin altı çizilerek talepler alındı. Yapılan iyileştirmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlarla birlikte toplantı sonrasına hatıra fotoğrafı çekildi.