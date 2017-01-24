Adapazarı yeni Kaymakamı Çelikkaya’dan Başkan Dişli’ye ziyaret

İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla ilgili kararnamesiyle Ocak ayı başında Adapazarı Kaymakamlığı'na atanan Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iadeyi ziyarette bulundu.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek ilçe hakkında fikir alışverişinde bulunan Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, kurumlar arasında iletişim, kardeşlik ve dayanışmanın iyi olduğu sürece güzel sonuçlar alınacağını belirterek, "Adapazarı ilçemiz güzel bir ilçe. Birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli de, Şanlıurfa'nın Haliliye Kaymakamlığı'ndan ilçemize atanan Yusuf Ziya Çelikkaya'ya ziyaretten ötürü teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.